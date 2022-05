Adversarele romancelor in primul tur la Roland Garros

Simona Halep (30 ani, 19 WTA) va fi cap de serie numarul 19 la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Slem al anului, si o va infrunta pe croata Ana Konjuh in prima runda. Halep, campioana la Roland Garros in 2018 si finalista in 2014 si 2017, a invins-o pe Konjuh la singurul duel direct, in 2017, la Sankt Petersburg. Konjuh a avut o cariera afectata de accidentari, dupa ce in 2013, cand avea numai 16 ani, facea semifinala la Craiova, la Popeci Trophy.Sorana Cirstea este cap de serie numarul ... citeste toata stirea