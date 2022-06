Afacerea FIFA: Blatter si Platini in fata Tribunalului penal federal din Bellizona

Astazi vor comparea in fata Tribunalului penal federal din Bellizona Joseph Blatter si Michel Platini, ex-presedinti FIFA si UEFA, ambii acuzati de ministerul public al confederatiei (MPC) de escrocherie. Apararea invoca un complot. Dupa luni de ancheta si numeroase audieri, MPC a concluzionat in noiembrie anul trecut ca Michel Platini a beneficiat de o imbogatire ilegitima. La mai bine de 8 ani de la incheierea activitatii sale de consilier, Michel Platini a pus in valoare o creanta de 2 ... citeste toata stirea