Nationala Africii de Sud a castigat al patrulea sau titlu mondial la rugby, al doilea la rand, dupa ce s-a impus in finala turneului din Franta, in fata rivalei din emisfera sudica, Noua Zeelanda. Pe Stade de France, dupa un meci echilibrat, dar mai putin spectaculos, Springboks s-a impus cu 12-11 in fata All Blacks, scor stabilit din minutul 58. Africa de Sud a jucat in superioritate numerica din minutul 34, dupa ce Cane, de la neo-zeelandezi, a primit cartonas rosu, fiind primul jucator