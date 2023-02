Formatia egipteana Al Ahly Cairo s-a calificat in turul secund al Mondialului Cluburilor, competitie gazduita de Maroc, dupa ce a invins, la Tanger, formatia neozeelandeza FC Auckland City, scor 3-0. El Shahat (45+2), Sherif (56) si Percy Tau (86) au marcat pentru campioana Africii, in timp ce campioana Oceaniei a avut un jucator eliminat, in prelungiri.In turul ... citeste toata stirea