Al doilea esec al sezonului pentru Liverpool

Tottenham, cu Radu Dragusin integralist, a invins-o, pe teren propriu, cu 1-0, pe Liverpool, in prima mansa a semifinalelor Cupei Ligii Angliei. Bergvall a marcat unicul gol al meciului, in minutul 86, din pasa lui Solanke, fost atacant la Liverpool, caruia i se anulase un gol mai devreme, pentru un ofsaid minuscul. Este al doilea esec al sezonului in toate competitiile pentru "cormorani", primul fiind in septembrie, in campionat, 0-1 cu Nottingham Forrest. Returul partidei dintre Tottenham si ...