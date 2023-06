Deportivo Alaves a promovat in La Liga, datorita unui gol marcat in minutul 120+9, in meciul retur de baraj pentru promovare cu Levante. Asier Villalibre a transformat penalty-ul acordat de VAR in minutul 120+9. In tur, la Vitoria, a fost 0-0, iar dupa 90 de minute din partida retur, de la Valencia, a fost acelasi rezultat. Pentru ca era ... citeste toata stirea