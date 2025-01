Alb-albastrii, deja cu gandul la derby-ul cu Dinamo: "N-am uitat ce ne-au facut in tur"

Primul derby din 2024 in Superliga va fi Universitatea Craiova - Dinamo, duminica, 19 ianuarie, de la ora 20.30, pe "Ion Oblemenco", iar biletele deja s-au pus in vanzare, costul lor fiind: 20 de lei la Peluaza Nord, 40 de lei la Tribuna a II-a, 125 de lei VIP.Daca pentru o perioada, rivalitatea dintre cele doua echipe s-a estompat, mai ales tinand cont de problemele pe care le-a avut Dinamo, care a trecut si printr-un an in liga secunda, din acest sezon, orgoliile dintre olteni si ... citește toată știrea