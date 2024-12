Alb-albastrii promit sa transforme "visul Olteniei in realitate" in 2025

Jucatorii Universitatii Craiova se afla in vacanta de Sarbatori, urmand a se reuni reuni pe 2 ianuarie si se vor pregati in Banie daca vremea le va permite, dar au ca back-up si varianta unui scurt stagiu peste hotare, in cazul in care ar fi probleme meteo in Banie. Primul meci al Universitatii Craiova dupa pauza de iarna va fi derby-ul cu Dinamo, programat duminica, 19 ianuarie.Desi vacanta este una destul de scurta, unii dintre alb-albastri au profitat de ea pentru a se delecta pe meleaguri ... citește toată știrea