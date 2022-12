Alb-albastrii s-au tarat, la Mioveni, catre o victorie amara

Jucatorii Universitatii Craiova se chinuie sa incheie un an in care au prea multe pacate ca sa mai fie vizitati de Mos Craciun. Desi Mos...Rotaru le va umple conturile, neindoielnic. Ce boroboate au comis "odraslele" marinimosului conducator in anul care se apropie de finis? Au matrasit vreo trei antrenori, cu ifosele si tumbele lor de "clovni" amatori, au fost aproape sa ia bataie practic de la o echipa de Liga a IV-a, fiindca Ocna Mures e ultima intr-una dintre seriile Ligii a III-a, au ... citeste toata stirea