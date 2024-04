Alb-albastrii spera sa faca "un meci mare" cu FCSB, pe Arena Nationala

Universitatea Craiova poate relansa lupta pentru titlu daca se impune in derby-ul cu FCSB, programat duminica, de la ora 20.30, pe Arena Nationala. Sapte puncte le despart pe primele doua clasate din Superliga inaintea primului duel direct din play-off. In cele doua dueluri directe din acest campionat, actualul lider, FCSB, s-a impus clar de fiecare data, cu 3-0, in fata Universitatii Craiova.Antrenorul formatiei din Banie, Ivaylo Petev, a prefatat astfel derby-ul:"Va fi un meci foarte ... citește toată știrea