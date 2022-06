Alb-albastrii sub lupa (partea 1) - portarii

Mirko Pigliacelli - Al patrulea sezon incheiat la Craiova, cu prestatii bune, nu a fost scos dintre buturi de Lazar, dimpotriva, concurenta l-a motivat. 39 de prezente, 36 de goluri incasate, 18 meciuri fara gol primit, are mult mai putine goluri pe constiinta decat in anii trecuti, mai ales in meciurile cu FCSB, cand pare "intr-o forma mai slaba". A mai avut "scapari", la anumite partide, gen Voluntari in deplasare, Mioveni acasa, la Arad, FCSB deplasare. Pe de alta parte, a avut un mare merit ... citeste toata stirea