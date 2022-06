Alb-albastrii sub lupa, partea a II-a - fundasii

Bogdan Vatajelu - Reghecampf a ajuns cam greu, dupa vreo 7 jucatori incercati, la concluzia ca Vatajelu este cel mai bun fundas dreapta pe care-l are, chiar daca Vatajelu nu este fundas dreapta de meserie. Vatajelu s-a adaptat in dreapta, ba chiar a avut evolutii mai reusite acolo decat in stanga. A fost cel mai bun sezon al sau dupa intoarcerea din Cehia, iar in play-off a fost chiar cel mai constant jucator. A mai renuntat la ifosele de vedeta dupa ce a frecat banca ani buni ca rezerva a lui ... citeste toata stirea