Alb-albastrii sub lupa (partea a patra) - atacantii

Andrei Ivan - Un sezon reusit pentru el, de un an si jumatate parcurge o forma buna. Are foarte mare experienta la cei 25 de ani aa sai, dar nu pare sa se mai intrevada sansa unei alte plecari "afara". Pe final de sezon a parut desul de obosit, a avut cateva evolutii discrete. E bun, dar se asteapta si mai mult de la el, sa faca urmatorul pas, daca mai este capabil. 16 goluri si 11 pase de gol pentru el in acest sezon in 39 de aparitii.Jovan Markovic - E cel mai bun sezon al sau de pana acum, ... citeste toata stirea