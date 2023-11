Albania si Danemarca s-au calificat la EURO 2024 la fotbal, dupa penultima etapa a campaniei de calificare. Albania a remizat cu Moldova, 1-1, in deplasare, si revine la Euro, dupa editia din 2016, in timp ce Moldova pastreaza sanse de calificare, in timp ce Polonia a iesit din cursa, dupa remiza cu Cehia, 1-1. Moldova are nevoie de victorie in Cehia, in ultima etapa, pentru a merge la euro 2024. Danemarca si-a asigurat prezenta la competitia pe care a castigat-o in 1992. Slovenia si Kazahstan ... citeste toata stirea