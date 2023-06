Spaniolul Carlos Alcaraz (20 de ani) si sarbul Novak Djokovic (35 de ani), favoritii 1 si 3 conform ierarhiei ATP, dar principalii candidati la titlul detinut de Rafael Nadal la Roland Garros, se vor intalni in "adevarata finala", programata insa in penultimul act al competitiei de la Paris, vineri dupa-amiaza. Sarbul l-a eliminat pe rusul Karen Khachanov, in sferturi, scor 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4, in timp ce liderul mondial, Alcaraz, l-a invins pe grecul Stefanos Tsitsipas, scor 6-2, 6-1, 7-5. ... citeste toata stirea