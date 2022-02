Cu o dubla reusita in victoria cu 2-1 din deplasare cu Medokovesd, fostul decar al Stiintei, Alex Baluta si-a dus echipa, Academia Puskas, pe primul loc in Ungaria, dupa 19 etape. Baluta (28 de ani) a marcat in minutele 15 si 63, fiind inlocuit pe final de joc. Internationalul de tineret Marius Corbu a fost integralist la oaspeti, ca si portarul Arpad ... citeste toata stirea