Alex Cicaldau va juca in Emiratele Arabe Unite

Fostul decat al Universitatii Craiova, Alexandru Cicaldau, a fost imprumutat de Galatasaray Istanbul pentru un sezon la formatia Ittihad Kalba din Emiratele Arabe Unite, contra sumei de 900.000 de euro. Mijlocasul de 25 de ani va evolua astfel in prima liga din Emirate, la echipa pe la care au mai trecut romanii Mihai Costea si Florentin Matei, echipa care are si o optiune de cumparare definitiva. Intr-un sezon la Cim Bom Bom, fostul jucator al Craiovei a reusit 5 goluri si 4 pase de gol in 44 ... citeste toata stirea