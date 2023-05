Desi a jucat o repriza intreaga in superioritate numerica, Universitatea Craiova a reusit numai o remiza cu Farul Constanta si a ratat astfel sansa de a trece pe locul 3, cel care asigura prezenta cel putin in barajul pentru Conference League. Mijlocasul Alexandru Cretu considera ca situatia echipei din Banie este una "dureroasa", dupa ce s-au obtinut numai doua puncte in ultimele trei etape."A fost egalul nimanui, pe noi nu ne ajuta din niciun punct de vedere, nu am luat cele trei puncte si ... citeste toata stirea