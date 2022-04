Alin Tosca se retrage de la echipa nationala

Fundasul stanga Alin Tosca a anuntat ca se retrage de la echipa nationala a Romaniei, la numai 30 de ani. Bancu, Tosca si Camora sunt cei 3 fundasi stanga convocati in ultimii ani la nationala, in timp ce Cristi Ganea a avut aparitii episodice in lot. Alin Tosca a debutat in martie 2016, in amicalul Romania-Lituania 1-0, evoluand in 30 de partide pentru nationala, pentru care a marcat un gol. Cotat la 1,7 milioane de euro, Tosca evolueaza acum in Turcia, la Gaziantep, iar in cariera a mai jucat ... citeste toata stirea