Finala Mondialului de rugby din Franta este una a emisferei sudice, fiindca Noua Zeelanda si Africa de Sud isi vor disputa titlul, pe 28 octombrie, de la ora 22, pe Stade de France. Daca "All Blacks" au trecut lejer in semifinale de Argentina, reprezentativa Africii de Sud, detinatoarea trofeului, s-a calificat dramatic in ultimul act, dupa ce a invins Anglia cu 16-15, in a doua semifinala a competitiei. Englezii conduceau cu 12-6 cu 10 minute inainte de final, dar nu au reusit sa-si ia revansa ... citeste toata stirea