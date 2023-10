In week-end-ul eliberat de meciurile echipelor nationale, Universitatea Craiova si-a stabilit un meci amical, adversarul fiind unul traditional pentru aceste gen de pauze competitionale. Astfel, sambata, de la ora 15.00, in complexul "Ilie Balaci" din Lunca Jiului, formatia antrenata de Corneliu Papura se va duela cu Viitorul Pandurii Targu Jiu, echipa din liga a doua. Lipsesc jucatorii aflati la loturi: Bancu, Screciu, Baiaram, Trica (a marcat din penalty in victoria contra Angliei, pentru ... citeste toata stirea