Analiza grupei Romaniei, in preliminariile Euro 2024

Nationala Romaniei face parte din grupa I in preliminariile Euro 2024, alaturi de Elvetia, Israel, Kosovo, Belarus si Andorra. Primele doua echipe se califica la turneul final din Germania. In primul rand, tricolorii au evitat granzii, atat din urna capilor de serie, cat si din urna a doua, o eventuala plasare in grupa B, cu Olanda si Franta, sau in grupa C, cu Italia si Anglia, insemnand o misiune imposibila pentru tricolori. Din pacate, marele handicap al Romaniei nu a fost indepartat, ... citeste toata stirea