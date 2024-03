Ancelotti, acuzat de frauda fiscala, e pasibil de inchisoare

Parchetuldin Madrid solicita patru ani si noua luni de inchisoare pentru Carlo Ancelotti pentru ca a fraudat Trezoreria cu suma de 1.062.079 de euro in anii fiscali 2014 si 2015.Antrenorul lui Real Madrid, in ciuda faptului ca avea statutul de rezident in Spania, el a trecut in declaratia de venit numai salariul de la club si a ascuns veniturile aferente din drepturile de imagine, pe care le-a transferat altor entitati. In 2014, veniturile lui Ancelotti de pe urma drepturilor de imagine au ... citește toată știrea