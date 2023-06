Din cantonamentul din Bulgaria, Andrei Ivan a vorbit despre obiectivele personale si ale Universitatii Craiova in urmatorul sezon, precum si despre cariera sa si hobby-urile pe care le are."E o perioada foarte grea pentru noi, pentru ca stam departe de familii, depunem mult efort, alergam mult. Imi amitesc ca la 16 ani am plecat in primul cantonament cu Universitatea Craiova, in Antalya. Daca m-as intoarce in timp, nu mi-as da niciun sfat, fiindca intotdeauna am dat totul pentru fotbal si ... citeste toata stirea