Andrei Ivan, imprumutat in Turcia, la Adanaspor

Andrei Ivan pleaca de la Universitatea Craiova, urmand a evolua in Turcia, la Adanaspor, penultima clasata din liga secunda. Sambata seara, in ziua in care a implinit 28 de ani, Andrei Ivan a parasit cantonamentul Universitatii Craiova din Lunca Jiului si a plecat spre Turcia, unde va fi imprumutat pana in vara si unde va avea un salariu de 40.000 de euro, unul neverosimil de mare pentru un jucator care nu a marcat niciun gol in acest sezon, iar in cel trecut a avut 8 luni fara a inscrie, desi ... citește toată știrea