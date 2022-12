Angajatul FCU Craiova, arestat, fiindca si-a inscenat "injunghierea"

Angajatul clubului FCU Craiova care a pretins ca a fost agresat si chiar injunghiat de un grup de suporteri ai echipei Universitatea Craiova a fost retinut de politistii craioveni, fiind acuzat ca si-a inscenat incidentul din seara zilei de 26 decembrie 2022. Politistii au descoperit ca respectivul nu fusese prezent in zonele indicate politistilor, la orele precizate si a fost arestat pentru inducere in eroare a organelor judiciare. Barbatul, in varsta de 36 ani, este din Vaslui si s-a mai ... citeste toata stirea