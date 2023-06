Australianul de origine elena, Ange Postecoglou, in varsta de 57 de ani, este noul antrenor al lui Tottenham Hotspur, cu care a semnat un contract pe 4 sezoane. Postecoglou a condus-o in acest sezon pe Celtic la tripla Cupa, campionat, Cupa Ligii. El a fost numit antrenor la Celtic in 2021, iar inainte le-a mai pregatit pe South Melbourne, Panachaiki Patras, Brisbane Roar, Melbourne ... citeste toata stirea