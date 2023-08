Ca in fiecare an, debutul Premier League este prefatat de Community Shield, in care se intalnesc, aidoma Supercupei din tarile europene, castigatoarea campionatului si a cupei. Cum Manchester City a facut "eventul", adversara sa va fi Arsenal, echipa clasata pe locul doi in ultima editie de campionat, desi a condus pana in etapa 35-a. "Tunarii" au cheltuit 230 milioane euro in aceasta vara, aducandu-i pe Havertz Kai (Chelsea) pentru 75 milioane euro, Rice Declan (West Ham) ... citeste toata stirea