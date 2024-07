Anglia, in finala cu Spania, la Euro 2024

Anglia - Spania va fi finala Euro 2024, duminica, de la ora 22, la Berlin. Ambele finaliste au revenit de la 0-1 si s-au impus cu 2-1 in semifinale. La Dortmund, englezii au fost condusi de olandezi, dar au egalat printr-un penalty facut cadou de arbitru si au dat lovitura inainte de intrarea in over time, prin noul-intrat, Watkins.Anglia joaca a doua finala consecutiva de Euro, dupa ce a pierdut-o pe precedenta chiar pe Wembley, contra Italiei, la lovituri de departajare. Dupa ce a fost la ... citește toată știrea