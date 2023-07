Dupa ce Spania si Israel au obtinut, sambata, calificarea in semifinalele Europeanului de tineret, Anglia si Ucraina au ajuns in penultimul act in urma sferturilor desfasurate duminica. Anglia s-a calificat dupa ce a invins selectionata Portugaliei, scor 1-0, gol marcat de Anthony Gordon, in minutul 34. Reprezentativa Ucrainei ... citeste toata stirea