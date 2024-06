Antonio Conte, noul antrenor al lui Napoli

Antonio Conte (54 de ani) a fost prezentat astazi ca noul antrenor al lui Napoli, semnand un contract pe 3 ani, cu un salariu anual de 6 milioane de euro, plus bonusuri in functie de performantele obtinute. Patronul Aurelio de Laurentiis a negociat in aceste saptamani atat cu Conte, cat si cu Gianpiero Gasperini, dar acesta din urma a preferat sa continue la Atalanta, cu care a castigat recent Europa League.Dupa ce anul trecut a castigat scudetto, la 33 de ani distanta de la precedentul, ... citește toată știrea