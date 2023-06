Final de play-off incredibil in Belgia, cu trei echipe luptandu-se pentru titlu pana in ultima secunda a stagiunii si fiecare a fost campioana la un moment dat in decursul ultimelor 6 minute de joc! Inaintea ultimei runde, Antwerp si Union St. Gilloise aveau 46 de puncte, iar Genk, 45. Genk primea vizita lui Antwerp, iar St. Gilloise juca acasa cu Bruges, echipa care nu mai avea niciun obiectiv in ultima runda.In minutul 88, St. Gilloise era campioana, avand 1-0 acasa cu Bruges, in timp ce ... citeste toata stirea