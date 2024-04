Anzor Mekvabisvili: "Galca e baiat bun"

Noul antrenor al Universitatii Craiova, Costel Galca, debuteaza pe banca formatiei din Banie duminica, de la ora 19.00, in meciul din deplasare cu Sepsi, din etapa a 5-a a play-off-ului. Noul tehnician al oltenilor are ca obiectiv pentru finalul de campionat ocuparea locului 2 in clasament. Mijlocasul georgian Anzor Mekvabisvili si-a impartasit primele impresii despre noul antrenor al Universitatii Craiova."Va fi un meci greu, pentru ca si Sepsi vrea sa fie in cupele europene, a pierdut numai ... citește toată știrea