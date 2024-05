Anzor Mekvabisvili, in lotul Georgiei pentru Euro 2024

Universitatea Craiova are certitudinea ca macar unul dintre fotbalistii sai va fi prezent la Euro 2024. Astfel, mijlocasul Anzor Mekvabisvili a fost convocat de selectionerul Willy Sagnol in lotul Georgiei pentru turneul final din Germania. Mijlocasul de 22 de ani are 13 prezente in lotul nationalei gruzine, calificata in premiera la un turneu final."Mijlocasul nostru este in lotul Georgiei pentru UEFA EURO 2024 in debutul Nationalei sale la un turneu final. Mult succes, Mekva!"este mesajul ... citește toată știrea