Campioana mondiala, Argentina, a castigat marele derby al Americii de Sud, cu Brazilia, scor 1-0, la Rio de Janeiro, gol marcat de stoperul Benficai, veteranul Otamendi (63), in preliminariile CM 2026. A fost acelasi scor ca in finala Copei America din 2021, disputata tot pe Maracana. Partida a inceput cu o jumatate de ora mai tarziu, dupa ce fanii s-au batut in tribune, fortele de ordine au intervenit, iar Lionel Messi a luat decizia de a retrage echipa de pe teren inainte ca ... citeste toata stirea