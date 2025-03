Argentina - Brazilia, meciul orgoliilor

Argentina si Brazilia se intalnesc in preliminariile CM 2026, zona America de Sud, la noapte, la Buenos Aires, pe "Monumental". In Romania, meciul se vede pe platforma Prima Play, de la ora 2. Daca nu pierde, Argentina poate obtine matematic calificarea la Campionatul Mondial, dar are 3 absente importante: Messi, Lautaro Martinez si Dybala. Totusi, si fara ei, campioana mondiala s-a impus acum 3 zile in Uruguay, scor 1-0. Brazilia este la 7 puncte in spatele rivalei.Disputa a trezit si ... citește toată știrea