Argentina castiga, Brazilia se impiedica din nou

In preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, Argentina a invins Peru cu 1-0, la Buenos Aires si campioana mondiala s-a desprins in fruntea ierarhiei. Unicul gol al partidei a fost inscris de Lautaro Martinez (55), din centrarea lui Messi, atacantul lui Inter Milano egalandu-l pe Maradona la numarul de goluri pentru Argentina.In schimb, dupa ce fusese tinuta in sah de Venezuela, Brazilia a remizat si cu Uruguay, 1-1, la Salvador, Selecao fiind abia pe locul 5 in clasament. Surpriza a