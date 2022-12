Argentina lui Messi, in semifinale la Mondiale

Era deja prea mult sa castige de doua ori in aceeasi zi antifotbalul in sferturile Mondialului din Qatar. Dupa ce Brazilia pierduse total nemeritat in fata Croatiei, Argentina a tremurat si ea pentru calificare in meciul cu Olanda, desi sud-americanii au condus cu 2-0 si au avut aproape in toate cele 120 de minute sub control sfertul de finala. Egalata in minutul 90+10, trupa lui Messi a fortat in prelungiri, a ratat incredibil, dar la loviturile de departajare s-a facut dreptate si cea mai ... citeste toata stirea