In preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona Americii de Sud, campioana mondiala en-titre, Argentina, fara Lionel Messi, menajat, n-a avut nicio problema in a se impune in fata Boliviei, scor 3-0, desi meciul s-a disputat la La Paz, la 3.650 metri altitudine. Au marcat: Enzo Fernandez (31), Nicolas Tagliafico (42) si Nicolas Gonzalez (83).In ciuda "vrajilor" samanilor peruvieni la adresa lui Neymar, nationala Braziliei s-a impus in deplasare cu Peru, scor 1-0, la Lima, unicul gol ... citeste toata stirea