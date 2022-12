Argentina si Polonia sunt echipele care s-au calificat in optimile din grupa C a Mondialului din Qatar. Finalul a fost dramatic, diferenta s-a facut la un gol intre Mexic si Polonia, dupa ce Arabia Saudita a redus diferenta, dar pana atunci polonezii erau oricum avantajati de criteriul fair-play.Argentina a invins Polonia cu 2-0, desi sud-americanii au ratat un penalti in prima repriza, prin Messi. In ... citeste toata stirea