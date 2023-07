Argentinianul Juan Ignacio Finoli este ultimul venit la echipa de volei a Craiovei. In varsta de 31 de ani, Finoli masoara 1,89 m, este ridicator de profesie si a semnat un contract pe un an cu SCM Universitatea Craiova."In cariera sa, experimentatul jucator a evoluat in Italia pentru formatiile Emma Villas Aubay Siena, Olimpia Pallavolo Bergamo, Volley Catania. In Germania a jucat pentru Volleyball Bisons Buhl. De asemenea, a mai bifat o experienta in Belgia, la VC Greenyard Maaseik, iar in ... citeste toata stirea