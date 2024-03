Arsenal si Barcelona, in sferturile Champions League

Arsenal Londra si FC Barcelona s-au calificat, marti seara, in sferturile de finala ale Champions League. "Tunarii" au eliminat-o pe FC Porto, scor 4-2, la loviturile de departajare, fiind 1-0 dupa 120 de minute, gol Troussard (41), acelasi scor cu care lusitanii castigasera in tur. La lovituri de departajare, pentru Arsenal au transformat Odegaard, Havertz, Saka si Rice, iar la FC Porto au marcat Pepe si Grujic si au ratat Wendell si Galeno.FC Barcelona s-a calificat in sferturi ... citește toată știrea