Arsenal si Liverpool, victorii identice in Cupa Ligii Angliei

Arsenal si Liverpool au obtinut victorii identice pe teren propriu, cu 5-1, in turul 3 al Cupei Ligii Angliei. Arsenal a trecut de Bolton Wanderers, goluri: Rice '16, Nwaneri '37, '49, Sterling '64 si Havertz '78, respectiv Collins '53. Liverpool s-a calificat in faza urmatoare in dauna lui West Ham, goluri: Jota '25, '49, Salah '74 si Gakpo '90, '90+3, ... citește toată știrea