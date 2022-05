AS Roma a castigat prima editie a Conference League, dupa victoria cu 1-0 din finala disputata in Albania, la Tirana, contra lui Feyenoord Rotterdam, arbitrata de romanul Istvan Kovacs. Unicul gol a fost marcat de Nicola Zaniolo, in prima parte.Este al doilea trofeu european al Romei, dupa ce a cucerit Cupa Oraselor Targuri, in 1961. Jose Mourinho a devenit singurul antrenor care a castigat trofee continentale cu patru echipe, FC Porto (Cupa UEFA si Liga Campionilor), Inter Milano (Liga ... citeste toata stirea