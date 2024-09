AS Roma l-a inlocuit pe De Rossi cu Juric

Dupa ce a inceput noul sezon din Serie A cu trei remize si o infrangere, antrenorul Daniele De Rossi a fost demis de AS Roma, cu care reusise un parcurs remarcabil in campionatul trecut, dupa ce l-a inlocuit, in luna ianuarie, pe portughezul Jose Mourinho. Legenda clubului giallorosso semnase in iunie o prelungire a contractului pana in 2027. ... citește toată știrea