Universitatea Craiova va intalni campioana Serbiei la juniori, Partizan Belgrad, in primul tur al UEFA Youth League. Partidele vor avea loc pe 4 si 25 octombrie, prima in Banie, pe arena "Ion Oblemenco", iar returul in capitala Serbiei. Daca va trece de Partizan Belgrad, Universitatea Craiova va intalni invingatoarea din dubla Turan Turkistan (Kazahstan) - Seriff Tiraspol (Moldova), meciurile fiind programate pe 8 si 29 noiembrie.Universiatatea Craiova va trece 40 de jucatori pe lista pentru ... citeste toata stirea