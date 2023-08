In primul meci oficial al sezonului, Atletico Madrid a invins pe teren propriu, cu 3-1 pe Granada, in prima etapa din La Liga. Golurile au fost marcate de Alvaro Morata (45+4), Memphis Depay (67) si Marcos Llorente (90+8), respectiv Omorodion Aghehowa (62). La Atletico a debutat Azpilicueta, venit de la Chelsea in vara, iar capitanul Koke s-a accidentat, fiind inlocuit in minutul 7. Intr-o alta partida disputata luni, Cadiz a trecut acasa cu 1-0, de Alaves, gol San Emeterio (7).Celelalte ... citeste toata stirea