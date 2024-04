Atletico Madrid a castigat la Villarreal

Atletico Madrid a trecut in deplasare, scor 2-1, de Villarreal, luni seara, in epilogul etapei a 30-a din La Liga. Trupa lui Simeone a deschis scorul pe El Madrigal in minutul 9, prin belgianul Witsel, insa gazdele au reusit sa egaleze prin norvegianul Sorloth (50). ... citește toată știrea