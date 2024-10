Atletico Madrid, egalata pe final la San Sebastian

Atletico Madrid a remizat, in deplasare, scor 1-1, pe "Anoeta", cu Real Sociedad, in etapa a 9-a din La Liga. Julian Alvarez a deschis scorul in primul minut pentru oaspeti, dupa o faza de mare clasa a lui Griezmann, cel retras recent din nationala Frantei: preluare din alergare a unei mingi venita din ... citește toată știrea