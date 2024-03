Atletico Madrid si Dortmund, in sferturile Champions League

Atletico Madrid si Borussia Dortmund sunt ultimele echipe calificate in sferturile Champions League. Atletico Madrid trecut in optimi de finalista editiei trecute, Inter Milano, in urma loviturilor de departajare. In tur, a fost 1-0 pentru Inter, iar la Madrid a fost 2-1 (goluri Griezmann '35, Depay '87 / Dimarco '33), iar la loviturile de departajare, scorul a fost 3-2. Oaspetii au deschis scorul pe un contraatac, dar Griezmann a egalat imediat. Finalul a fost dramatic. Simeone l-a trimis pe ... citește toată știrea